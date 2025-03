1/4 Der Slowene Domen Prevc fliegt 254,5 Meter weit. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gregor Deschwanden zeigte mit 230 und 229,5 m zwei tolle Flüge. Somit landete der Luzerner zum 17. Mal in den Top Ten, was einer Quote von knapp 60 Prozent entspricht und die ihm Platz 6 in der Gesamtwertung einbringt. Fünfmal winkte der 34-Jährige sogar vom Podest, zuletzt allerdings am Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Im ersten Saisondrittel zählte der Schweizer zu den Besten, ehe er leicht den Anschluss verlor.

An die Überflieger kam er auch bei der Dernière nicht heran. So landete der Sieger Anze Lanisek auf seiner Heimschanze nach 247,5 und 241,5 m, und sein Landsmann Domen Prevc stand mit 254,5 m sogar einen Weltrekord. Dies wird die Slowenen besonders freuen: Sie entreissen somit der Anlage im norwegischen Vikersund die Bestmarke. Den bisherigen Rekord hatte der Österreicher Stefan Kraft seit 2017 mit 253,5 m gehalten. In Norwegen hatte in diesem Jahr auch Simon Ammann den Schweizer Rekord auf 239,5 m angehoben.

Daniel Tschofenig, der Sieger der Vierschanzentournee, stand schon vor dem letzten Wettkampf, den er als Vierter beendete, als Empfänger der grossen Kristallkugel fest. Bis zu den Skiflug-Wettkämpfen hatten die Österreicher die Saison dominiert. Hinter Tschofenig reihen sich in der Gesamtwertung Jan Hörl und Kraft ein.