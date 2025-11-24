Schweizer Curlerinnen verlieren gegen Dänemark nach Führung

An der Curling-EM muss das Team um Skip Corrie Hürlimann die zweite Niederlage einstecken. Gegen die Däninen verliert die Equipe nach Führung knapp mit 7:8.

Das Schweizer Frauen-Team um Skip Corrie Hürlimann (l.) bezieht an der EM in Lohja in Finnland die zweite Niederlage.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Frauen-Team muss an der Curling-EM in Lohja die zweite Niederlage hinnehmen. Die Equipe um Skip Corrie Hürlimann verliert im Süden Finnlands gegen Dänemark 7:8.

Die Entscheidung in der vierten Partie des Zuger Quartetts mit Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher und Hürlimann fällt im neunten End, in dem die von der zweifachen WM-Medaillengewinnerin Madeleine Dupont angeführten Däninnen mit einem Dreierhaus das Zwischenergebnis auf 8:6 stellen.

Die Schweizerinnen haben schon nach drei Ends 0:4 zurückgelegen, vermögen sich in der Folge aber zu steigern. Im siebten Abschnitt übernehmen sie dank zwei geschriebenen Steinen erstmals die Führung – um dann gleich danach den entscheidenden Rückschlag hinnehmen zu müssen.

Hürlimann und ihre Teamkolleginnen weisen nach vier Partien eine ausgeglichene Bilanz aus, die Däninnen stehen mit drei Siegen und einer Niederlage zu Buche. Nächster Gegner der Schweizerinnen ist am Montagnachmittag Deutschland.