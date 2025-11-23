Deutschland zu stark für Schweizer Männer

Die Schweizer Curling-Männer um Skip Yannick Schwaller kassieren an der EM im finnischen Lohja die erste Niederlage im zweiten Spiel. Gegen Deutschland reicht auch ein Viererhaus nicht zum Sieg.

1/2 Yannick Schwaller mit kritischem Blick – sein Team verliert im zweiten EM-Spiel erstmals. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Männer kassieren im Zweitrundenspiel an der Curling-EM im finnischen Lohja die erste Niederlage. Das Team um Skip Yannick Schwaller unterliegt Deutschland 6:8.

Die Schweizer sind während der ganzen Partie in der Defensive. Selbst als sie mit einem Viererhaus im fünften End zum 5:5 ausgleichen, können sie den Schwung nicht nutzen. Danach geben sie zweimal einen Punkt ab, obwohl sie den Vorteil des letzten Steins haben.

Nach dem Auftaktsieg gegen Schweden erfolgt in der zweiten Partie also der erste Dämpfer. Am Sonntagabend gilt es nun, die Polen zurückzubinden. Die Equipe um Skip Konrad Stych ist mit zwei Siegen ins Turnier gestartet.

Zuvor sind noch die Schweizer Frauen im Einsatz: Das Team um Skip Corrie Hürlimann trifft am Sonntagmittag um 13 Uhr auf die Auswahl auf Litauen. Die ersten beiden Partien haben die Schweizerinnen für sich entscheiden können.