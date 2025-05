Im kanadischen Fredericton kommt das Duo Pätz/Michel zum vierten Sieg. Nach acht WM-Partien liegt die Schweiz auf Platz 7 in der Gruppe B.

WM in Kanada

Alina Pätz vertritt die Schweiz gemeinsam mit Sven Michel bei der Curling-WM im olympischen Mixed in Kanada. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alina Pätz und Sven Michel bezwingen an der Curling-WM im olympischen Mixed im vorletzten Gruppenspiel die Türkei 9:3.

Das Schweizer Duo kann im kanadischen Fredericton die Teilnahme an den Viertelfinals nicht mehr schaffen, holt aber mit Blick auf die Olympia-Qualifikation wichtige Punkte. Mit vier Siegen und vier Niederlagen belegt die Schweiz Platz 7 in der Gruppe B. Im letzten Spiel kommt es zum Duell gegen Japan, das zusammen mit fünf Mannschaften Platz 2 (5 Siege, 3 Niederlagen) belegt.

An der WM in Kanada wird ein grosser Teil der Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand vergeben. Ausschlaggebend sind die WM-Resultate von 2024 und 2025. Dank Platz 4 von Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann im letzten Jahr hat die Schweiz ein kleines Polster.

Nach der diesjährigen WM stehen sieben Nationen als Olympia-Teilnehmer fest. Gastgeber Italien hat seinen Startplatz auf sicher. Die letzten beiden Olympia-Tickets werden anlässlich eines Qualifikationsturniers im Dezember vergeben.