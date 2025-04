Alina Pätz und Sven Michel kommen an der Curling-WM im olympischen Mixed in Fredericton nicht vom Fleck. Nach dem Pflichtsieg gegen Spanien (10:1) folgt eine 7:8-Niederlage gegen Neuseeland.

Mit erst drei Siegen und nun schon vier Niederlagen belegt die Schweiz gemeinsam mit Tschechien nur Platz 7. In den letzten zwei Gruppenspielen ist eine Top-3-Rangierung in der Zehnergruppe und somit eine Qualifikation für die Viertelfinals nur noch in der Theorie zu schaffen.

Aber für die Schweiz geht es um mehr, nämlich um die Olympia-Qualifikation. Die meisten Tickets für die Spiele 2026 werden anhand der WM-Resultate 2024 und 2025 vergeben. Zwei Siege zum Abschluss wären deshalb wichtig.