DE
FR
Abonnieren

Olympia-Teams verpassen WM
Schweizer Olympia-Curling-Teams verpassen WM-Quali

Beide Schweizer Teams, die an den Winterspielen im Mailand-Cortina Medaillen gewonnen haben, verpassen an den Schweizer Curling-Meisterschaften in Bern die Qualifikation für die Weltmeisterschaften.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/4
Grosse Überraschung an den Schweizermeisterschaften im Curling: Beide Schweizer Olympia-Teams verpassen die WM-Quali.
Foto: AP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Silber (Frauen) und Bronze (Männer) holten die Schweizer Curling-Teams vor einer Woche an den Winterspielen. Danach hetzten die Teams von Skip Silvana Tirinzoni und Skip Yannick Schwaller umgehend zurück nach Bern, um sich an den Schweizer Meisterschaften die Spielberechtigung für die Weltmeisterschaften im März in Calgary (Frauen) und Ogden/USA (Männer) zu sichern. Am Ende missriet das Unterfangen beiden Olympia-Teams.

Die viermaligen Weltmeisterinnen und Olympia-Silbermedaillengewinnerinnen um Skip Tirinzoni müssen dem Team vom Grasshopper Club um Skip Xenia Schwaller den Vortritt lassen. Am Freitag hat das Team Tirinzoni den ersten Final noch mit 6:5 nach Zusatzend gewonnen. Am Samstag gelingt den Frauen vom Grasshopper Club in der Best-of-3-Serie mit zwei Siegen der Umschwung. Zuerst gewinnt das Team um Xenia Schwaller mit 7:5 (nach 3:4-Rückstand), danach die Belle sogar mit 7:3 (nach 0:2-Rückstand). Damit geht eine historische Serie zu Ende. Tirizoni und ihr Team vertrat die Schweiz seit 2018 ununterbrochen an Weltmeisterschaften, sie gewann 4x Gold und 2x Silber. Zuletzt standen sie sechs Mal in Flge im Final.

WM-Premieren für die anderen Teams

Dem Männer-Team des CC Genf um Skip Yannick Schwaller ergeht es nicht besser. Nach einem klar gewonnenen ersten Final (6:1 am Freitag) setzt sich am Samstag das Team Glarus mit Justin Hausherr, Simon Gloor, Skip Marco Hösli und Philipp Hösli mit 6:5 und 5:4 durch. Auch das Team Schwaller bringt in den Playoff-Spielen vom Samstag Führungen nicht über die Ends.

Mehr Curling
SRF löscht kritische Aussage von Curling-Held über Verband
Mit Video
Heikle Aktion an der SM
SRF löscht kritische Aussage von Curling-Held über Verband
Schweizer Curling-Stunk nach Olympia-Jubel
Kritik am eigenen Verband
Schweizer Curling-Stunk nach Olympia-Jubel

Die Schweizer Olympia-Teams hatten sich während der Schweizer Meisterschaften darüber beklagt, dass sie unmittelbar nach den Winterspielen zur WM-Qualifikation antreten mussten. Andererseits ist es in anderen Ländern durchaus Usus, dass andere Teams an die Weltmeisterschaften reisen dürfen.

Das GC-Team mit Skip Xenia Schwaller und das Männer-Team aus Glarus mit Skip Marco Hösli werden beide erstmals an Titelkämpfen starten. Die Schweizer Meisterschaften in Bern profitierten vom Curling-Boom nach Olympia. An allen Tagen strömten ungewohnt viele Zuschauer in die Berner Curlinghalle.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen