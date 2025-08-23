Swiss Sliding kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten aufgrund eines säumigen Sponsors. Bei der Delegiertenversammlung in Pfäffikon SZ blieb der grosse Knall aber aus. Zwei Klubs haben bereits zugesichert, den Schweizer Nachwuchs mit Geldern zu unterstützen.

Foto: Getty Images

Darum gehts Bob-Verband Swiss Sliding hat finanzielle Probleme vor der Olympia-Saison

Delegiertenversammlung diskutiert Sanierungsmassnahmen

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Weil Bob-Verband Swiss Sliding wegen eines säumigen Sponsors ein Loch in der Kasse hat und den Gürtel enger schnallen muss, fand die Delegiertenversammlung in Pfäffikon SZ nicht gerade in aufgeräumter Stimmung statt.

Das Not-Budget, das im Olympia-Winter für die Bob-Teams weniger Einnahmen und mehr Ausgaben bedeutet, war dann auch das grosse Thema. Der Vorstand um Präsident Sepp Kubli erklärte den versammelten Delegierten ausführlich das Problem mit der bisher ausgebliebenen Gönnerzahlung im Umfang einer niederen sechsstelligen Summe.

Swiss Olympic sichert Rückendeckung zu

Danach folgte ein Marathon von Wortmeldungen zu den anstehenden Sanierungsmassnahmen. Auch kritische Fragen wurden gestellt. Präsident Kubli: «Es wurde lange, aber konstruktiv darüber gesprochen.» Von Swiss Olympic war Exekutivratsmitglied Daniel Bareiss vor Ort, er sicherte Swiss Sliding die Rückendeckung des Dachverbands zu. Auch die Wahlen liefen ohne Knall ab.

Jedoch helfen viele gut gemeinte Worte beim Loch in der Kasse wenig. Der Bob-Verband braucht Geld, um die Saison mit dem Highlight Mailand-Cortina 2026 so wie ursprünglich budgetiert durchführen zu können.

Gemäss Kubli gibts aber auch da gute News: Mit dem BC Zürichsee und dem BC Baselland haben die ersten zwei Klubs bereits ausserplanmässig Gelder für den Schweizer Nachwuchs gesprochen.