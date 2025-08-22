In Garmisch-Partenkirchen fand die Gedenkfeier für die in Pakistan tödlich verunglückte Biathlon-Legende Laura Dahlmeier statt.

Christian Müller Redaktor Sport

Während ihr Körper noch immer an der Unglücksstelle liegt, nahm ihr Heimatort Garmisch-Partenkirchen Abschied von Biathlon-Legende Laura Dahlmeier (†31). In einer emotionalen Trauerfeier erinnerten sich Familie und Freunde an die zweifache Olympiasiegerin, die Ende Juli in Pakistan ums Leben kam.

Gemäss Informationen der Bild-Zeitung fand die Trauerfeier schon am 11. August in der Wallfahrtskirche St. Anton in Garmisch (D) statt. Die Wahl des Ortes mit Blick auf die Zugspitze sollte Dahlmeiers tiefe Verbundenheit zu den Bergen widerspiegeln.

In Garmisch wurde zudem ein Gedenkort mit einem Foto eingerichtet. Bürgermeisterin Elisabeth Koch plant, den Kurpark in Laura-Dahlmeier-Park umzubenennen. So soll die Erinnerung an Dahlmeier, die sowohl als Spitzensportlerin als auch als leidenschaftliche Bergsteigerin bekannt war, in ihrer Heimat weiterleben.