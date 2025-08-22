DE
FR
Abonnieren
Das waren die grössten Erfolge von Laura Dahlmeier (†31)
1:04
WM 2017 als ihre Festspiele:Das waren die grössten Erfolge von Laura Dahlmeier (†31)

Trauerfeier in Garmisch
Familie und Freunde nahmen Abschied von Dahlmeier (†31)

In Garmisch-Partenkirchen fand die Gedenkfeier für die in Pakistan tödlich verunglückte Biathlon-Legende Laura Dahlmeier statt.
Publiziert: 16:55 Uhr
|
Aktualisiert: 17:22 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
In Garmisch wurde ein Gedenkort für Laura Dahlmeier eingerichtet.
Foto: AFP
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian MüllerRedaktor Sport

Während ihr Körper noch immer an der Unglücksstelle liegt, nahm ihr Heimatort Garmisch-Partenkirchen Abschied von Biathlon-Legende Laura Dahlmeier (†31). In einer emotionalen Trauerfeier erinnerten sich Familie und Freunde an die zweifache Olympiasiegerin, die Ende Juli in Pakistan ums Leben kam

Gemäss Informationen der Bild-Zeitung fand die Trauerfeier schon am 11. August in der Wallfahrtskirche St. Anton in Garmisch (D) statt. Die Wahl des Ortes mit Blick auf die Zugspitze sollte Dahlmeiers tiefe Verbundenheit zu den Bergen widerspiegeln.

In Garmisch wurde zudem ein Gedenkort mit einem Foto eingerichtet. Bürgermeisterin Elisabeth Koch plant, den Kurpark in Laura-Dahlmeier-Park umzubenennen. So soll die Erinnerung an Dahlmeier, die sowohl als Spitzensportlerin als auch als leidenschaftliche Bergsteigerin bekannt war, in ihrer Heimat weiterleben.

Mehr zu Laura Dahlmeier
Bergsteiglegende über Dahlmeiers (†31) letzten Wunsch
Bergsteigerlegende erklärt
Dahlmeiers (†31) letzter Wunsch «ist schwer erträglich»
«Laura wurde gegen die Wand geschleudert»
Mit Video
Dahlmeiers Kletter-Partnerin
«Laura wurde gegen die Wand geschleudert»
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen