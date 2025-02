Johannes Thingnes Bö hat bei der Biathlon-WM in Lenzerheide erneut Gold gewonnen. Der Norweger sicherte sich in der Verfolgung seinen 22. WM-Titel, während die Schweizer Athleten sich nicht entscheidend steigern konnten.

1/4 Johannes Thingnes Bö krönt sich in der Verfolgung in Lenzerheide zum Weltmeister. Foto: keystone-sda.ch

Johannes Thingnes Bö kürt sich an der WM in Lenzerheide zum 22. Mal zum Weltmeister. Einen Tag nachdem er im Sprint zum alleinigen Rekordweltmeister aufstieg, siegt der Norweger auch in der Verfolgung.

Trotz je einem Fehlschuss in den Stehend-Schiessen konnte sich der Topfavorit an der Spitze halten. Zweiter wurde mit 8,6 Sekunden Rückstand der im Bündnerland erneut überraschende Amerikaner Campbell Wright. Der 22-Jährige, der im Weltcup noch nie auf dem Podest stand, bestätigte damit seinen Exploit vom Vortag, als er im Sprint Silber gewann. Bronze ging an den Franzosen Eric Perrot, der dank der schnellsten Laufzeit elf Ränge gutmachte.

Bei den Schweizern, die sich mit den schwierigen Windverhältnissen schwer taten, blieb die erhoffte Steigerung aus. Sebastian Stalder zeigte mit vier verfehlten Scheiben am Schiessstand ungewohnte Schwächen und fiel vom 13. in den 27. Rang zurück. Bester Schweizer wurde trotz ebenfalls vier Strafrunden Niklas Hartweg, der sich um eine Position auf den 18. Platz verbesserte. Joscha Burkhalter wurde 28. Jérémy Finello, der mit fast drei Minuten Rückstand gestartet war, gab das Rennen früh auf.

«WM ist noch lang»

Hartweg sprach hinterher von einer «Enttäuschung»: «Es wäre heute sicherlich mehr dringelegen – aber die WM ist zum Glück noch lang.»

Die nächste Medaillenentscheidung in Lenzerheide steht am Dienstag mit dem Einzel der Frauen an. Die Männer folgen tags darauf. Und besonders Hartweg will dann noch einmal angreifen: «Ich weiss, dass man mit mir rechnen muss, wenn ich gut treffe. Ich freue mich, dies hoffentlich wieder zeigen zu können.»