Beim letzten Schiessen verspielt Häcki-Gross verpasst die Heimmedaille in der Lenzerheide

Bis zum letzten Schiessen lässt Lena Häcki-Gross die Schweizer Fans in der Lenzerheide von einer Medaille träumen. Am Ende wird die Schweizerin Fünfte. Gold geht an die Deutsche Franziska Preuss.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 4 Minuten