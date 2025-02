«Ich wünsche dir alles Böse auf der Welt!» Hassnachrichten für Tandrevold nach Schiess–Fiasko

Ingrid Landmark Tandrevold wurde nach einem verkorksten Auftritt in der Mixed-Staffel zum Auftakt der Biathlon-WM in der Lenzerheide Opfer übler Beleidigungen in den sozialen Medien. Diese schlimmen Nachrichten machte die Norwegerin nach dem Rennen öffentlich.

