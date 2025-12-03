Niklas Hartweg verliert mit zwei Fehlschüssen 2:50 Minuten auf das skandinavische Podest, klassiert sich aber in den Top 20. Der Sieg im Einzel geht an Botn vor Landsmann Uldal und dem Schweden Samuelsson.

Niklas Hartweg landet zum Auftakt seiner Biathlon-Saison knapp neben den Top 15. Der 25-jährige Schwyzer, der die Staffel-Wettbewerbe von Östersund am Wochenende krankheitsbedingt verpasst hat, belegt im Einzel den 16. Platz.

Aufgrund der schwierigen Vorbereitung auf die neue Saison mit einigen gesundheitlichen Rückschlägen waren die Erwartungen an den Schweizer Teamleader noch nicht sehr hoch. Hartweg zeigt aber über die 20 km eine ansprechende Leistung. Mit seinen zwei Fehlschüssen, die zwei Strafminuten bedeuten, verliert er 2:50 Minuten auf das rein skandinavische Podest.

Norweger dominieren auch ohne Johannes Thingnes Bö

Der Sieg geht an den Norweger Johan-Olav Botn, der seinen Landsmann Martin Uldal und den Schweden Sebastian Samuelsson klar auf die weiteren Plätze verweist. Dem 26-Jährigen gelingt das perfekte Rennen mit bester Laufzeit und einem fehlerfreien Schiessen.

Neben Hartweg schaffen es mit Sebastian Stalder (22.) und Joscha Burkhalter (28.) zwei weitere Schweizer in die Top 30.