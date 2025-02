Die Schweizer Biathleten sind angetan von den haarigen Feierlichkeiten ihrer Kollegen an der Ski-WM. Ein ähnlich kreativer Move bei einer allfälligen Medaille an der Biathlon-WM ist nicht auszuschliessen.

1/6 Ob sich auch die Biathleten bei einer allfälligen WM-Medaille in Lenzerheide die Haare rasieren würden, bleibt offen. Foto: NordicFocus/freshfocus

Marco Pescio Reporter Sport

Die verrückten Frisuren von Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen (23) und Co. sorgen auch in Lenzerheide, wo morgen der Startschuss für die Biathlon-Heim-WM fällt, für Lacher. «Eine coole Aktion», findet etwa Joscha Burkhalter (28), der einst beim Berner Oberländischen Skiverband mit von Allmen in einem gemeinsamen Bike-Lager war. Weil Burkhalter in den letzten Tagen mit einer Erkältung kämpfte, fand er Zeit, den Gold-Ritt seines früheren Kollegen mitzuverfolgen. Er sagt: «Die Frisuren sind zwar nicht die Schönsten, aber sie zeigen den guten Teamgeist. Da sehe ich viel Parallelen zu unserer Biathlon-Equipe.»

Also würden die Biathleten auch konsequent zur Haar-Rasur greifen, wenn es eine (historische erste) WM-Medaille gäbe? «Das weiss ich nicht», meint Burkhalter schmunzelnd, «das müssen wir noch besprechen». Niklas Hartweg (24), der grösste Männer-Hoffnungsträger in Lenzerheide, sagt derweil: «So grosse Favoriten sind wir dann auch wieder nicht. Aber wenn es passiert, wird es aus den Emotionen wohl schon etwas geben.»

Ausgelassene Party wäre zu gefährlich

Und auch Amy Baserga (24) könnte sich was Lustiges vorstellen: «Wir sind grundsätzlich schon ein Team, das gerne solche Wetten eingeht.» Nicht auszuschliessen also, dass da in den nächsten Tagen noch an Ideen gefeilt wird.

Allerdings mahnt Baserga auch, dass der alpine Skisport nicht mit den nordischen Disziplinen zu vergleichen sei – eine grosse Party läge mitten in der WM nicht drin: «Wir laufen jetzt schon mit Masken rum. Es gibt hier sieben Rennen am Stück – ein Virus, und die ganze Vorbereitung kann dahin sein.» Heisst: Kreative Frisuren in Lenzerheide? Vielleicht. Ausgelassene Bier-Party wie in Saalbach? Ziemlich sicher nein.