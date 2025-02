Blick-Reporterin wird von Biathletin Selina Gasparin gefordert «Ich treffe nur eine von fünf Scheiben aus dem Stand»

Vom 12. bis am 23. Februar finden in der Lenzerheide die Weltmeisterschaften im Biathlon statt. Selina Gasparin ist bis heute die einzige Medaillengewinnerin an Olympia. Sie bringt Blick-Reporterin Rebecca Spring den Sport näher.

Publiziert: vor 12 Minuten