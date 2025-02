Die Mitfavoriten Schweden und Norwegen patzen beim Mixed-Wettkampf bei der Biathlon-WM in Lenzerheide. Das Schweizer Team kann daraus kein Kapital schlagen. Gold geht an Frankreich.

Schweizer Mixed-Staffel verpasst Exploit in Lenzerheide

Schweizer Mixed-Staffel verpasst Exploit in Lenzerheide

1/5 Lena Häcki-Gross (l.) übergibt an Sebastian Stalder – für das Schweizer Mixed-Team resultiert zum Auftakt der Heim-WM Rang 6. Foto: keystone-sda.ch

Die Schweizer Biathleten müssen weiter auf die erste Medaille an einer Weltmeisterschaft warten. Zum Auftakt der Heim-WM in Lenzerheide belegen sie in der Mixed-Staffel den 6. Platz.

Das Quartett mit Amy Baserga, Lena Häcki-Gross, Sebastian Stalder und Niklas Hartweg zeigt eine solide Leistung, kann aber nicht über sich hinauswachsen und kommt nie in die Nähe des Podests. Auf das überlegene Siegerteam aus Frankreich verlieren die Schweizer 1:44 Minuten, Silber und Bronze sichern sich das überraschende Tschechien und Deutschland.

Die Türe für einen Exploit wäre offen gewesen, da die Mitfavoriten Schweden und Norwegen trotz drei erlaubten Nachladern pro Schiessen ein- respektive zweimal in die Strafrunde müssen. Das vermeiden die Schweizer zwar, doch auch sie agieren im Schiessstand vor allem liegend zu wenig präzise. Zu Bronze fehlen am Ende 26 Sekunden.

Hartweg meldet Ambitionen an

Selbst die auch im internationalen Vergleich absoluten Topschützen Baserga (2 Nachlader liegend) und Stalder (3) sind nicht so stark wie üblich. So liegt die erste Schweizer WM-Medaille überhaupt bei 6 Grad Wärme und entsprechend tiefer Loipe nie in Griffweite. Eine sehr starke Leistung zeigt der Schlussläufer Niklas Hartweg (2 Nachlader, drittbeste Laufzeit), der damit seine Ambitionen auf eine Medaille deutlich anmeldet.

Er meint hinterher: «Ich darf zufrieden sein mit der Leistung, auch wenn ich am Schluss einsehen musste, dass es fürs Podest nicht mehr reichen wird. Aber dieser Auftakt war gut – und die Atmosphäre zum Auftakt der Heim-WM richtig cool!»

Die nächste Schweizer Chance gibt es am Freitag (Frauen) und Samstag (Männer) mit den Sprints. Bereits zum Start sorgen in der Biathlon-Arena 7500 Zuschauer für eine tolle Stimmung.