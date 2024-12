Schweizer beim Skiathlon in Lillehammer geschlagen

Der Sieg im Skiathlon der Frauen beim Weltcup in Lillehammer ging überlegen an den nach zwei Jahren zurückgekehrten Star Therese Johaug. Die 36-jährige Norwegerin war über je 10 km klassisch und Freistil unantastbar und gewann mit 42,6 Sekunden Vorsprung auf Landsfrau Heidi Weng. Nadja Kälin als 33. büsste viereinhalb Minuten ein, Anja Weber musste mit Platz 44 vorliebnehmen.

Johaug scheint von Rennen zu Rennen besser in Form zu kommen. In Lillehammer feierte sie ihre Weltcupsiege Nummer 83 und 84. Am kommenden Wochenende stehen nun die Rennen in Davos an.

Beda Klee, die Schweizer Nummer 1 im Skiathlon, konnte beim Weltcup in Lillehammer nicht mit der Spitze mithalten. Die Norweger, die mit Blick auf die Heim-WM in Trondheim um Tickets kämpften und sieben Läufer in die Top Ten brachten, schlugen ein zu hohes Tempo an. Klee büsste auf den 20 km mit Skiwechsel als 22. 1:13 Minuten ein, Cyril Fähndrich wurde beim Sieg des Weltcup-Leaders Harald Östberg Amundsen 45.