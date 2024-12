Fähndrich muss für Sprint passen

​Langläuferin Nadine Fähndrich zog sich aufgrund einer Erkältung vom Sprint in Lillehammer zurück.​ Die Luzernerin reist vorzeitig in die Schweiz zurück, um sich für das Weltcup-Wochenende in Davos vorzubereiten, das kommenden Freitagabend mit einem Team-Sprint lanciert wird. Am Samstag folgt der Sprint, am Sonntag ein 20-km-Lauf.

Die Schweizer Team-Leaderin blickt auf einen mässig erfolgreichen Saisonstart zurück. Am vergangenen Wochenende in Kuusamo blieb sie im Sprint in den Viertelfinals hängen und im 20-km-Lauf mit Massenstart musste sie früh abreissen lassen.