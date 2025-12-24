DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Rad: Autofahrer schiesst im Vorbeifahren zweimal auf Profi-Team
Wild-West-Szene in Italien
Autofahrer schiesst zweimal auf Rad-Team
Das Team S.C. Padovani Polo Cherry Bank trainiert im Etschtal, Italien. Da schiesst im Vorbeifahren ein Autofahrer zweimal auf die Rad-Profis.
Publiziert: vor 33 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
Alles zum Radsport
1:00
Beim Rampage schwer gestürzt
Adolf Silva gibt Einblick in beschwerlichen Spital-Alltag
0:39
Blick trifft Rad-Weltmeisterin
Ihr Lieblings-Snack nach dem Training, Frau Reusser?
0:45
Erste Ferien als «Rentner»
So lässt es sich Nino Schurter in Portugal gutgehen
0:18
Thron für Mountainbike-König
Nino Schurter bekommt zum Abschied besonderes Geschenk
0:44
Ein Jahr nach dem Unfall
Das ist die Gedenkstätte für Muriel Furrer
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen