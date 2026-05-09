DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Giro d'Italia: Nächster Massensturz überschattet 2. Etappe
Wie schon am Freitag
Nächster Massensturz am Giro d'Italia
Wie schon am Freitag kommt auch am Samstag ein Teil des Hauptfelds am Giro d’Italia zu Fall. Mit Adam Yates ist ein Favorit auf die «Maglia Rosa» betroffen.
Publiziert: vor 12 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Meistgelesen