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Wie schon am Freitag
Nächster Massensturz am Giro d'Italia

Wie schon am Freitag kommt auch am Samstag ein Teil des Hauptfelds am Giro d’Italia zu Fall. Mit Adam Yates ist ein Favorit auf die «Maglia Rosa» betroffen.
Publiziert: vor 12 Minuten
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