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Fussball: Messi schiesst Kamera von Fotografen kaputt
Was für ein Schnappschuss
Messi schiesst Kamera von Fotografen kaputt
Eigentlich wollte ein Fotograf tolle Schnappschüsse von Lionel Messi schiessen. Doch der Inter-Miami-Star schiesst beim Aufwärmen dessen Kamera ab …
Publiziert: 07:09 Uhr
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Damian Seiler
Video-Redaktor Sport
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