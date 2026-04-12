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Was für ein Schnappschuss
Messi schiesst Kamera von Fotografen kaputt

Eigentlich wollte ein Fotograf tolle Schnappschüsse von Lionel Messi schiessen. Doch der Inter-Miami-Star schiesst beim Aufwärmen dessen Kamera ab …
Publiziert: 07:09 Uhr
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