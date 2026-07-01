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Was für ein Finish
Kane zieht mit Doppelpack Kongo den Stecker

Dieser Harry Kane ist unfassbar. Gegen DR Kongo schiesst der Superstar zwei Tore – er führt sein Land damit in den Achtelfinal.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Fussball-WM 2026
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