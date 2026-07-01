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WM 2026: Harry Kane zieht mit Doppelpack Kongo den Stecker
Was für ein Finish
Kane zieht mit Doppelpack Kongo den Stecker
Dieser Harry Kane ist unfassbar. Gegen DR Kongo schiesst der Superstar zwei Tore – er führt sein Land damit in den Achtelfinal.
Publiziert: vor 19 Minuten
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