Schweizer Volleyballerinnen verpassen EM-Endrunde

Die Schweizer Volleyballerinnen scheitern in der EM-Qualifikation. Dies aufgrund einer Niederlage gegen Finnland.

Kein Durchkommen: Die Schweizer Volleyballerin Maja Storck scheitert am finnischen Block Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Volleyballerinnen verpassen erstmals seit 2017 eine EM-Endrunde. Zum Abschluss der Qualifikation verlieren die Schweizerinnen in Winterthur gegen Finnland 2:3. Sie hatten allerdings bereits vor diesem Spiel keine Chance mehr.

Der Auftakt in die Qualifikation war vor einem Jahr mit einem Auswärtssieg in Finnland noch geglückt, in den weiteren Partien der Dreier-Gruppe gab es aber zwei klare Niederlagen gegen Deutschland und nun auch zu Hause gegen die Nordländerinnen.

Für den Qualifikationssieg hätte das Team der australischen Trainerin Lauren Bertolacci Gruppensieger oder einer der fünf (von sieben) besten Gruppenzweiten werden müssen. Nun beendet man die EM-Qualifikation auf dem letzten Platz – und das obwohl für die letzten beiden Spiele mit Laura Dervisaj-Künzler und Maja Storck ein hochkarätiges Duo ins Nationalteam zurückkehrte.