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WM 2026: Nati-Fans in Winterthur irritiert über Rote Karte
Unverständnis bei Nati-Fans
«Es geht korrupt zu und her»
Breel Embolo fliegt nach einer Schwalbe und einer zweiten Gelben Karte vom Platz. Die Nati-Fans in Winterthur sind genervt. Bei Ivo (30) ist das Unverständnis gross.
Publiziert: vor 18 Minuten
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