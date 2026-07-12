DE
FR
Abonnieren

Unverständnis bei Nati-Fans
«Es geht korrupt zu und her»

Breel Embolo fliegt nach einer Schwalbe und einer zweiten Gelben Karte vom Platz. Die Nati-Fans in Winterthur sind genervt. Bei Ivo (30) ist das Unverständnis gross.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen