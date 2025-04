1/4 Meister-Jubel bei Kloten-Dietlikon. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kloten-Dietlikon Jets sind im Unihockey weiter das Mass aller Dinge. Die Zürcherinnen sichern sich am Superfinal in Freiburg erneut den Schweizer Meistertitel – mit einem 9:2 gegen ein überfordertes Zug.

In der Zentralschweiz haben die Unihockeyfans leise Träume gehegt. Doppel-Schweizermeister wollten sie sein, schliesslich stehen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Teams von Zug im Superfinal um den Titel. Doch die Träume der Frauen, die ihren ersten Meistertitel hätten feiern wollen, zerschlagen sich am Sonntag schnell.

Zwar gleicht Denisa Ratajova die Führung der Jets mit einer schönen Einzelleistung aus, doch als die Tschechin zum zweiten Mal reüssiert, kann sie nur noch auf 2:4 verkürzen. Weil die Dietlikerinnen ihre Breite und ihre Stärke in der Offensive je länger, desto besser auf den Boden der Fribourger BCF-Arena bringen können, in der über 8000 Fans für beste Stimmung sorgen.

Schaulaufen im Schlussdrittel

Neun verschiedene Spielerinnen sollen sich am Ende für das Team von Rolf Kern in die Torschützenliste eintragen, wobei vorab die zwei ersten Linien die Zugerinnen wiederholt vor Probleme stellen. Im dritten Drittel setzen die Jets mit fünf Treffern endgültig zum Schaulaufen an und sichern sich ohne Mühe den sechsten Meistertitel in Folge und den zwölften der Vereinsgeschichte.

Damit können die Zürcherinnen doch noch einen Titel verbuchen in dieser Saison, die im Februar im Cupfinal gegen Piranha Chur eine überraschende Niederlage bereitgehalten hat.