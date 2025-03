An der WM in Tschechien

1/2 Sie hoffen, dieses Mal ins Final einziehen zu können: Die Unihockey-Frauen-Nati. Foto: Nick Soland

Darum gehts Schweizer Unihockey-Frauen treffen bei WM 2025 auf Tschechien, Lettland und Dänemark

Letzte WM 2023: Schweizerinnen verloren knapp gegen Tschechinnen im kleinen Final

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen trifft an der Weltmeisterschaft, die vom 6. bis 14. Dezember 2025 in Brünn stattfindet, in der Vorrunde auf Gastgeber Tschechien, Lettland und Dänemark. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag.

An der letzten WM 2023 in Singapur mussten sich die Schweizerinnen im kleinen Final knapp gegen die Tschechinnen geschlagen geben.

Weltmeister Schweden, mit zehn Titeln auch Rekordhalter, bekommt es in seiner Gruppe mit Finnland, Slowakei und Polen zu tun.