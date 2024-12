Ex-Turnerin Tabea Alt erhebt schwere Vorwürfe gegen deutsche Turnverbände. Sie beklagt systematischen Missbrauch und gefährliche Praktiken im Leistungssport. Die Verbände kündigen eine Untersuchung an.

1/6 Tabea Alt veröffentlicht ein emotionales Posting auf Instagram. Foto: imago/Pressefoto Baumann

Auf einen Blick Tabea Alt erhebt schwere Vorwürfe gegen deutsche Turnverbände

Die Turnerin wurde trotz Verletzungen zu Wettkämpfen geschickt

Sie hat sich schon vor drei Jahren erfolglos mit einem Brief an die Verbände gewandt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Vorwürfe sind happig, die Tabea Alt (24) auf Instagram postet. Die deutsche Ex-Kunstturnerin spricht von seelischem und körperlichem Missbrauch im deutschen Turnsport, den sie über Jahre erfahren hat.

Alt hat lange gezögert, ob sie die Zeilen veröffentlichen soll. Letztlich hat sie sich dazu entschieden. Auch, weil sie bereits vor drei Jahren intern mit einem Brief die Zustände angeprangert hat – erfolglos. Und das, obwohl Alt «explizite Lösungsvorschläge unterbreitet» hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nun macht sie die erschreckenden Details ihrer Karriere öffentlich. «In all diesen Jahren hat man meine Gesundheit ganz gezielt aufs Spiel gesetzt, in dem man ärztliche Vorgaben missachtete und mich selbst mit mehreren Frakturen (Knochenbrüchen) turnen liess und in den Wettkampf schickte», schreibt sie. Sie sei längst über ihren Grenzen gewesen und wurde nicht gehört, «selbst die Hilferufe und Ängste meiner Eltern wurden ignoriert und missachtet.»

Forderung nach radikaler Veränderung des Systems

Die Vorwürfe sind alarmierend. Alt betont, sie sei kein Einzelfall. Im Gegenteil. Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen würden zur Tagesordnung gehören. «Wir wurden von klein auf manipuliert, um kontrollierbar zu sein», fasst Alt zusammen.

Die Turnerin fordert nun eine radikale Veränderung des Systems. Es gehe um «das Wertvollste, was wir haben: Die mentale und körperliche Gesundheit junger Menschen – sie darf niemals der Preis für sportlichen Erfolg sein». Sie selber habe «meine grösste Leidenschaft, das Turnern, aufgeben müssen, um sich selbst zu schützen, weil ich körperlich und seelisch ausgebrannt war». Alt holte 2016 mit dem Team ein Olympia-Diplom und gewann 2017 WM-Bronze am Schwebebalken. 2021 beendete sie ihre Karriere.

Verbände kündigen Untersuchungen an

Gegenüber «Bild» reagieren der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB) in einer gemeinsamen Stellungnahme auf die Vorwürfe. Man werde gemeinsam «eine Untersuchung initiieren, in der das Geschehen aufgearbeitet wird».

Dabei gehe es um mögliches Fehlverhalten von Trainern, Fehler im Leistungssportsystem sowie den Umgang mit möglichen Hinweisen innerhalb der Verbandsstrukturen.