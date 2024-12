1/2 Stefanie Siegenthaler beendet ihre Kunstturn-Karriere. Foto: freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kunstturnerin Stefanie Siegenthaler und ihr Nationalmannschafts-Kollege Samir Serhani beenden im Alter von 26 beziehungsweise 25 Jahren ihre Karrieren.

Die Reise auf der internationalen Bühne führte die Zürcherin bis in den Mehrkampf-Final an den Weltmeisterschaften im Oktober 2021 in Kitakyushu in Japan. Ihr Lieblingsgerät war der Stufenbarren.

Serhani wurde als Sohn einer Zirkusfamilie das Talent für Bewegung, Ausdruck und Leistung in die Wiege gelegt. Er schaffte 2018 den Sprung ins Nationalkader. Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück.