Aus Genf Schweizer Parkour-Weltmeister nimmt am Turnfest teil

Der Genfer Caryl Cordt-Moller ist momentaner Weltmeister in der Turn-Disziplin Parkour. An der Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Paris spielte er eine Hauptrolle und nun nimmt er am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne teil.

Publiziert: 16:02 Uhr