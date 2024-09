SDA Schweizerische Depeschenagentur

Aebersold vollendet das, was sich schon vor Beginn der finalen Wettkämpfe in Finnland abgezeichnet und sich nach Platz 2 über die Langdistanz am Donnerstag weiter konkretisiert hatte. Mit 83 Punkten war ihr Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin, die Schwedin Tove Alexandersson, komfortabel. Dank der grossen Marge hätte Aebersold im letzten Einzelrennen im diesjährigen Weltcup bereits Rang 23 zum Gesamtsieg gereicht.

Wie am Donnerstag muss sich Aebersold erneut nur Alexandersson geschlagen geben. Die Nordländerin liegt im Ziel 47 Sekunden voraus. Mit zweimal Rang 2 schliesst Aebersold eine von Konstanz geprägte Weltcup-Saison ab; in Einzelwettbewerben weist sie in ihrer Bilanz neben zwei Siegen fünfmal Platz 2 auf.

In der Gesamtwertung liess Aebersold mit Alexandersson die Athletin hinter sich, die in der letzten Dekade den Weltcup dominiert hat. Neunmal in Folge hatte die 32-jährige Läuferin die Gesamtwertung für sich entschieden; vor vier Jahren fanden wegen der Corona-Pandemie keine Wettkämpfe statt. Ihre überragende Serie hatte Alexandersson vor zehn Jahren gestartet, in der Saison nach dem Rücktritt von Simone Niggli-Luder.

Orlientierungsläuferin Simona Aebersold ist Gesamtweltcupsiegerin. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE 1/4