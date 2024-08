Frauen-Staffel gewinnt Gold an OL-EM

Frauen-Staffel gewinnt Gold an OL-EM

Erfolgreiche EM in Ungarn: Simona Aebersold. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zum Abschluss der Orientierungslauf-EM in Ungarn gewinnt die Schweiz in den Staffel-Wettkämpfen zwei weitere Medaillen. Die Frauen laufen zu Gold, die Männer holen Bronze.

Die Frauen-Staffel setzt an der Wald-EM den perfekten Schlusspunkt aus Schweizer Sicht. Das Trio mit Inès Berger, Natalia Gemperle und Simona Aebersold triumphiert vor Norwegen und Schweden. Für die Schlussläuferin Aebersold ist es nach Gold über die Mitteldistanz und Silber über die Langdistanz bereits die dritte Medaille an diesen Titelkämpfen.

Schweizer hinter Norwegen und Schweden auf Rang 3

Bereits vor den Frauen haben sich schon die Schweizer Männer über einen Podestplatz freuen können. Nachdem Startläufer Daniel Hubmann eröffnet hat, arbeitet sich Fabian Aebersold sogar kurzzeitig an die Spitze vor. Schliesslich übergibt er als Vierter an Schlussläufer Joey Hadorn, der sich noch auf den 3. Platz vorarbeitet. Europameister werden die überlegenen Norweger, Silber geht an die Schweden.

Das zweite Schweizer Team mit Riccardo Rancan, Tino Polsini und Martin Hubmann klassiert sich im 13. Rang.