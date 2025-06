1/2 Triathletin Julie Derron gewinnt in San Francisco ihr erstes Rennen der T100 World Tour. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Julie Derron (28) gewinnt in San Francisco ihr erstes Rennen der T100 World Tour. Die Zürcher Silbermedaillen-Gewinnerin an den Olympischen Spielen in Paris verweist Taylor Knibb (27) und Kate Waugh (26) auf die weiteren Podestplätze und schiebt sich in der Gesamtwertung auf Platz 2 vor. Beim Saisonauftakt Anfang April in Singapur hat sich Derron noch mit Platz 12 begnügen müssen.