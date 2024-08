Nach unglablichem Finish Olympiasieger erntet Kritik für Arroganz-Jubel

Beim ersten Supertri-Wettkampf der Saison kommt es in Boston zur Neuauflage des olympischen Triathlon-Duells von Paris. Alex Yee gewinnt knapp vor Hayden Wilde. Der Engländer läuft mit verschränkten Armen ins Ziel, was Wilde so gar nicht lustig findet.