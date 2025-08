Traumtor und Geschenk Alisha Lehmann ballert den FCZ vom Platz

Juventus Turin trifft in einem Testspiel auf den FCZ. Vor allem Alisha Lehmann gibt Vollgas. Die Nati-Spielerin trifft doppelt. Am Ende verlieren die Zürcherinnen in Turin gleich mit 1:9.

