Waltert fliegt in Rumänien in 2. Runde raus

Waltert fliegt in Rumänien in 2. Runde raus

Aus in Runde 2: Simona Waltert muss in Rumänien die Segel streichen. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Simona Waltert scheidet in der 2. Runde des WTA-Turniers in Iasi in Rumänien aus. Die Bündnerin scheitert an der Französin Chloé Paquet.

Einen Tag nach dem klaren Sieg gegen die Russin Jekaterina Makarowa, dank dem sie erstmals seit dem letztjährigen French Open auch auf der WTA Tour wieder eine Runde überstand, muss sich Waltert 1:6, 5:7 geschlagen geben.

Die 23-jährige Qualifikantin aus Chur vermag nach dem deutlichen Verdikt im ersten Satz das Geschehen im zweiten Durchgang ausgeglichen zu gestalten. Der zweite Vorstoss in den Viertelfinal bei einem WTA-Event bleibt gleichwohl Wunschdenken.

Gegen die sechseinhalb Jahre ältere Paquet, als Nummer 106 in der Weltrangliste um 143 Plätze besser platziert, setzt es für Waltert im fünften Duell die vierte Niederlage ab.