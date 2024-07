Abgezeichnet hat es sich schon, nun bestätigt es Andy Murray. An den Olympischen Spielen in Paris wird er sein letztes Tennisturnier bestreiten.

1/4 Verabschiedet sich von der Tennisbühne: Andy Murray.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Angekommen in Paris für mein letztes Tennisturnier» – mit diesen Worten macht Andy Murray es offiziell. Der 37-jährige Schotte wird an den Olympischen Spielen zum letzten Mal in seiner Karriere aufschlagen. Danach verabschiedet er sich in den Tennis-Ruhestand. «Für Grossbritannien zu spielen, waren bei weitem die denkwürdigsten Wochen meiner Karriere», so Murray weiter. «Ich bin sehr stolz darauf, dies ein letztes Mal tun zu können!»

Schon in Wimbledon deutete sich der immer näher kommende Rücktritt Murrays an. Damals sagte er bei der Verabschiedung auf dem Centre Court: «Ich möchte für immer spielen. Ich liebe diesen Sport, er hat mir so viel gegeben und mir über die Jahre viele Lektionen erteilt», meinte er den Tränen nahe. «Ich will nicht aufhören. Es ist also schwer.»

Comeback mit künstlichem Hüftgelenk

So schwer es sein mag, nun zieht Murray einen Schlussstrich – zum zweiten Mal. Schon 2019 erklärte er seinen Rücktritt. Weil seine Hüfte nicht mehr mitmacht, hörte er damals auf. Doch Murray kam zurück – mit einem künstlichen Hüftgelenk. Und blieb der Ära um die Big Four mit Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic noch eine Weile erhalten.

In seiner Karriere gewann Andy Murray 46 Turniere, darunter drei Grand Slams. 2013 und 2016 triumphierte er zu Hause in Wimbledon, zudem gewann er 2012 die US Open. Daneben hat Murray auch drei Medaillen von Olympischen Spielen zu Hause. 2012 und 2016 wurde er Olympiasieger – die erste Goldmedaille gewann er im Final gegen Roger Federer. Hinzu kommt Mixed-Silber, das er 2012 in London holte.