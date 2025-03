1/5 Geschafft: Viktorija Golubic steht in Indian Wells im Hauptfeld. Foto: Wu Hao

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 32-jährige Zürcherin bezwingt in der Nacht auf Mittwoch in der 2. Qualifikationsrunde die Belgierin Greet Minnen (WTA 88) 6:4, 6:4.

Golubic trifft damit am Donnerstag in der 1. Runde des WTA-Turniers in Indian Wells auf die Australierin Kimberly Birrell (WTA 76). Die bisher einzige Partie gegen die 26-Jährige gewann die Schweizerin. Sie setzte sich in der Qualifikation zum US Open 2022 in drei Sätzen durch.

Bencic bekommt es am Donnerstag in der Startrunde mit der Deutschen Tatjana Maria (WTA 87) zu tun.