Am Mittwoch beginnt das Masters in Indian Wells. Nun kennt Belinda Bencic ihre Auftaktgegnerin. Es kommt zu einem Mami-Duell.

1/2 Belinda Bencic kennt ihre erste Gegnerin in Indian Wells. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Belinda Bencic (WTA 58) trifft in ihrem ersten Match beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells auf eine andere Mutter: In der 1. Runde des am Mittwoch beginnenden Turniers spielt sie gegen Tatjana Maria (WTA 87), die Mutter eines 12-jährigen Sohnes und einer 3-jährigen Tochter.

Die bisher zwei Direktbegegnungen gegen die 37-jährige Deutsche gewann Bencic: 2013 in Indian Harbour und 2015 in Miami. Sollte die Schweizerin ein drittes Mal gewinnen, würde sie in der 2. Runde auf die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 18) treffen, die vor zweieinhalb Wochen das WTA-1000-Turnier in Doha gewann.

Im Hauptfeld könnte mit Viktorija Golubic (WTA 101) eine zweite Schweizerin vertreten sein. Die Zürcherin spielt am Dienstag in der 2. Qualifikationsrunde gegen die Belgierin Greet Minnen (WTA 88). Jil Teichmann (WTA 98) scheiterte ihrerseits in der 1. Runde in drei Sätzen an der Australierin Daria Saville (WTA 109).