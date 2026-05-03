Jannik Sinner schlägt Alexander Zverev im Final von Madrid deutlich. Es ist der fünfte Erfolg in Serie für den Italiener bei einem ATP-1000-Turnier.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und nun auch Madrid. Jannik Sinner gewinnt auch das vierte Master-Turnier des Jahres – und zusammen mit jenem in Paris im letzten Jahr das fünfte in Folge. Das gab es noch nie!

Im Final von Madrid lässt die italienische Weltnummer 1 seinem Gegner Alexander Zverev (ATP 3) nicht den Hauch einer Chance. Nach nur 57 Minuten steht der 6:1, 6:2-Sieg fest.

Der deutliche Erfolg Sinners deutet sich schon früh an. Nach 17 Minuten führt der Italiener bereits mit 5:0, wenig später ist der erste Satz eingetütet. Auch im zweiten Satz gelingt ein schnelles Break und am Ende lässt er sich seinen ersten Triumph in Madrid nicht mehr nehmen.

Bereits nächste Woche startet in Rom das nächste ATP-1000-Turnier, wo Sinner seinen Rekord ausbauen könnte. Wenig später stehen die French Open, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, an – das einzige, das die Weltnummer 1 noch nicht gewinnen konnte. Hält er seine Form, dürfte sich das aber bald ändern – zumal sein grösster Konkurrent und Titelverteidiger Carlos Alcaraz verletzt fehlen wird.