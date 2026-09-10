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Wurde er beraubt?
Zverev am Rande der Verzweiflung

Alexander Zverev will beim Spiel gegen Botic van de Zandschulp seinen Schläger wechseln. Doch der ist nicht da, wo ihn der Deutsche erwartet.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Alexander Zverev
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