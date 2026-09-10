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US Open: Zverev sucht verzweifelt seinen Tennisschläger
Wurde er beraubt?
Zverev am Rande der Verzweiflung
Alexander Zverev will beim Spiel gegen Botic van de Zandschulp seinen Schläger wechseln. Doch der ist nicht da, wo ihn der Deutsche erwartet.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Alexander Zverev
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