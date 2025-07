Räumt Bencic auch Swiatek aus dem Weg?

Bencic meldet sich nach Babypause stark zurück

Erstmals steht Belinda Bencic beim Grand Slam in Wimbledon im Halbfinale. Die 28-Jährige kehrte im vergangenen Herbst aus einer Babypause zurück und gewann Anfang Februar das WTA-Turnier in Abu Dhabi. Anschliessend erreichte sie in Indian Wells das Viertelfinale und im Madrid das Achtelfinale. Zuletzt schied sie in Bad Homburg dann aber schon in der ersten Runde gegen die gebürtige Russin Aleyandrova mit 1:6 und 2:6 aus. In Wimbledon läuft es für die ehemalige Nummer vier der Welt richtig gut. Die Schweizerin setzt sich in der ersten Runde mit 6:0 und 6:3 gegen die US-Amerikanerin Parks durch. Danach gewann sie jeweils in drei Sätzen gegen die Französin Jacquemot (4:6, 6:1 und 6:2) und gegen die Italienerin Cocciaretto (6:4, 3:6 und 7:6). Im Achtelfinale traf sie dann wie in Bad Homburg auf Alexandrova und besiegte die Russin mit 7:6 und 6:4. Im Viertelfinale liess sie dann Andreeva keine Chance und setzte sich jeweils im Tiebreak mit 7:6 und 7:6 durch. Durch ihren Einzug ins Halbfinale springt Bencic von Rang 35 der Welt unter die Top-20. Würde sie am Ende den Titel im Wimbledon holen, wäre sie erst die vierte Schweizerin der das auf Rasen in Wimbledon gelingen würde.