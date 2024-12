Weltnummer 1 im Training in Dubai Sabalenka serviert Aufschlag zwischen Beine ihres Trainers

Aryna Sabalenka befindet sich momentan in der Saisonvorbereitung in Dubai. Die 26-Jährige zeigt, wie gross das Vertrauen von ihrem Team in sie ist. Bei einer Challenge serviert die Weltnummer 1 ihren Aufschlag zwischen die Beine ihrer männlichen Kollegen.