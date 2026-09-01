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Tennis
Wawrinka beim letzten US Open den Tränen nahe
Wawrinka den Tränen nahe
«Ich werde es wirklich vermissen»
Bei seinem letzten Grand-Slam-Auftritt zeigte Stan Wawrinka nochmals Kampfgeist. Doch der Italiener Matteo Berrettini war am Schluss zu stark.
Publiziert: vor 16 Minuten
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