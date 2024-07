Swiatek scheitert früh an Aussenseiterin

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Iga Swiatek scheitert in Wimbledon früh.

SDA Schweizerische Depeschenagentur





Iga Swiatek und Wimbledon - das bleibt eine komplizierte Beziehung. Die Weltnummer 1 und vierfache French-Open-Siegerin unterlag in der dritten Runde der ungesetzten Kasachin Julia Putinzewa (WTA 35) nach gutem Start 6:3, 1:6, 2:6. In den letzten beiden Sätzen wurde die Polin von der Aussenseiterin, die auch das Publikum auf ihrer Seite hatte, geradezu vom Platz gefegt. Auf Rasen schaffte es Swiatek erst einmal, vor einem Jahr, in die Viertelfinals. Ihr Platz an der Spitze der Weltrangliste ist aber nicht in Gefahr.

Zweifache Finalistin ausgeschieden

Ausgeschieden ist auch die Finalistin der letzten beiden Jahre. Die Tunesierin Ons Jabeur unterlag in der 3. Runde der als Nummer 21 gesetzten Ukrainerin Jelina Switolina 1:6, 6:7 (4:7). Die Mutter eines zweijährigen Mädchens und Olympia-Bronzegewinnerin spielt in Wimbledon oft erfolgreich. 2019 und vor einem Jahr stand sie in den Halbfinals.

Schreckmoment für Zverev

Alexander Zverev erlebte in seiner Drittrunden-Partie gegen den Briten Cameron Norrie (ATP 42) einen kurzen Schreckmoment, als er zu Beginn des zweiten Satzes wegrutschte, sich das Bein überdehnte und mit schmerzverzerrtem Gesicht kurz liegenblieb. Ansonsten hatte er aber mit dem Linkshänder keine Probleme und gewann 6:4, 6:4, 7:6 (17:15). Danach klagte er allerdings über Schmerzen im Knie. Der als Nummer 4 gesetzte French Open hat in Wimbledon bisher noch nie grosse Stricke zerrissen, profitiert aber bei den derzeitigen Wetterverhältnissen vom geschlossenen Dach. Dies kommt seinem Spiel wesentlich besser entgegen.

Ende von Murrays Wimbledon-Karriere

Andy Murrays Karriere in Wimbledon ging tatsächlich am Donnerstagabend mit der Niederlage im Doppel an der Seite seines Bruders Jamie zu Ende. Im Mixed kann er sie nicht verlängern, da seine Partnerin Emma Raducanu, die im Einzel im Achtelfinal steht, wegen einer «leichten Versteifung im rechten Handgelenk» am Samstag auf ihr Antreten verzichtete.