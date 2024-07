Wawrinka und Monfils begeistern die Tennis-Fans

Alcaraz mit deutlicher Leistungssteigerung

Nach einer nervösen Auftaktpartie findet der Titelverteidiger Carlos Alcaraz in Wimbledon besser zu seinem Spiel. In der 2. Runde gewinnt der 21-jährige Spanier 7:6, 6:2, 6:2 gegen den Australier Aleksandar Vukic (ATP 69). «Heute bin ich sehr zufrieden», meint Alcaraz. «Es läuft von Tag zu Tag besser.» In der 3. Runde dürfte er vom als Nummer 29 gesetzten Frances Tiafoe erstmals richtig getestet werden. Auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel bezwang er den Amerikaner an den US Open 2022 im Halbfinal in fünf Sätzen.

Goffin gibt 5:0 aus der Hand

Einen selten gesehenen Einbruch erlebt David Goffin. Der Belgier ist dank der Absage von Andy Murray als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht, doch am Ende verlässt ihn das Glück. Goffin (ATP 83) führt gegen Tomas Machac (ATP 39), den Finalisten der Geneva Open, im fünften Satz 5:0 – und verliert die Partie noch im Match-Tiebreak (10:5). Davor hat der ehemalige Top-Ten-Spieler bereits eine 2:0-Satzführung aus der Hand gegeben. (SDA)