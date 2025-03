Überraschung in Miami Alcaraz scheidet im ersten Spiel aus – Djokovic souverän

Die beiden Tennis-Stars Novak Djokovic und Carlos Alcaraz befinden sich in Miami in unterschiedlichen Gefühlswelten. Der Serbe steht souverän in der dritten Runde, während der Spanier bereits die Koffer packen muss.

Publiziert: vor 29 Minuten