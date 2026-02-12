Wawrinka vor Rückkehr in die Top 100?

Obwohl sich Stan Wawrinka im Achtelfinal von Rotterdam Alex de Minaur geschlagen geben muss, kann sich sein allerletzter Saisonstart sehen lassen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka verpasst den Viertelfinal-Einzug am ATP-500-Turnier in Rotterdam deutlich. Der 40-jährige Lausanner bleibt gegen den topgesetzten Australier Alex de Minaur (ATP 8) über weite Strecken chancenlos, in 71 Minuten unterliegt er mit 4:6, 2:6.

Nach dem Auftaktsieg gegen den 23 Jahre jüngeren niederländischen Lucky Loser und Tour-Debütanten Thijs Boogard ist Wawrinka am Donnerstag gegen den formstarken Rotterdam-Finalisten von 2024 und 2025 von Beginn weg in der Defensive.

Mehr zu Stan Wawrinka Gegen 17-jährigen No-Name Wawrinka gewinnt Generationenduell zum Auftakt in Rotterdam

In seinem ersten Servicegame wehrt er zwei Breakbälle noch ab, im zweiten nicht mehr. Zwar gelingt ihm im ersten Satz das Rebreak zum 4:4, gleich im Gegenzug nimmt ihm De Minaur den Aufschlag aber erneut ab.

Im zweiten Satz zieht der Australier mit zwei Breaks zum 4:1 uneinholbar davon und stellt seine Saisonbilanz mit dem ersten Matchball auf acht Siege aus zehn Spielen.

Zwar verpasst es Wawrinka, in Rotterdam zum ersten Mal seit 2023 in die Viertelfinals einzuziehen. Indem er zum fünften Mal in dieser Saison die Startrunde eines ATP-Turniers überstanden und seine Bilanz aus dem Vorjahr bereits im Februar übertroffen hat, hat der Rotterdam-Sieger von 2015 intakte Chancen, bereits nächste Woche in die Top 100 der Welt zurückzukehren. Aktuell liegt Wawrinka auf Platz 106. Nach aktuellem Stand führen die Punkte von Rotterdam den ehemaligen Weltranglisten-Dritten auf den 98. Platz.