Überraschung bei den WTA Finals: Barbora Krejcikova schlägt Coco Gauff und zieht als Gruppensiegerin in den Halbfinal ein. Für die Weltranglistenzweite Iga Swiatek ist das Turnier in Riad vorbei.

Swiatek scheidet an WTA-Finals aus

1/4 Barbora Krejcikova zieht unerwartet in den Halbfinal der WTA-Finals ein. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dank einem 7:5, 6:4-Sieg gegen die bereits qualifizierte Coco Gauff sichert sich Barbora Krejcikova den letzten Platz in den Halbfinals der WTA Finals. Iga Swiatek hat das Nachsehen.

Swiatek hat sich vor Krejcikova gegen Daria Kasatkina, die für die verletzte Jessica Pegula eingesprungen ist, klar 6:1, 6:0 durchgesetzt. Dann muss die Weltranglistenzweite aus Polen von aussen mitansehen, wie Krejcikova gegen Gauff stark aufspielt. Die Tschechin, die nur aufgrund einer Sonderregel am Turnier in Saudi-Arabien teilnehmen darf, setzt sich in zwei Sätzen durch und sichert sich damit sogar den Gruppensieg.

Damit kommt es in Riad in den Halbfinals zu Duellen zwischen zwei Aussenseiterin und zwei Favoritinnen. Krejcikova spielt gegen die Chinesin Zheng Qinwen, Gauff trifft auf die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka.

Krejcikova liegt derzeit nur auf Platz 13 der Weltrangliste. Für das Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres qualifizierte sie sich durch ihren Sieg in Wimbledon. Wer in diesem Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat und in den Top 20 klassiert ist, konnte einen Startplatz für das Saisonabschlussturnier beanspruchen.