Liebes-Aus bei Ex-Tennis-Ass Tommy Haas

Tommy Haas und Sara Foster sind kein Paar mehr.

Auf einen Blick Tommy Haas und Sara Foster haben sich getrennt

Der Ex-Tennisspieler und die Schauspielerin waren 18 Jahre ein Paar

Der Ex-Tennisspieler und die Schauspielerin waren 18 Jahre ein Paar

Trotz Trennung wohnen sie als Familie weiterhin unter einem Dach

Im Sommer tauchten sie aus dem Nichts auf, die Gerüchte, Tommy Haas (46) und Sara Foster (43) hätten sich getrennt. Das ehemalige deutsche Tennis-Ass und die amerikanische Schauspielerin hüllten sich in Schweigen, äusserten sich nicht dazu. Bis jetzt. Denn nun hat Foster erstmals darüber gesprochen.

In der Radiosendung «Jeff Lewis Live» wird Foster gefragt, ob sie aktuell jemanden date. «Ihr habt euch doch erst kürzlich getrennt, oder?», hakt Jeff Lewis (54) zur Sicherheit nach. Darauf antwortet Foster, dass das Beziehungs-Aus noch «zu frisch» sei und sie deshalb keine Dates habe. Damit bestätigt sie die Trennung von Haas. Nach 18 gemeinsamen Jahren ist ihre Liebe erloschen.

Haas und Foster verliebten sich 2006 ineinander. Zwei Jahre später folgte die Verlobung – geheiratet haben sie allerdings nie. 2010 wurden sie Eltern von Valentina, fünf Jahre später kam ihre zweite Tochter Josephine zur Welt.

«Gehört für immer zu unserer Familie»

Trotz Trennung lebt die Familie weiterhin gemeinsam in ihrem Haus in Los Angeles, wie Foster zum Erstaunen von Lewis verrät. «Aber ihr schlaft nicht im gleichen Zimmer?», will er wissen. «Nein», sagt Foster, die vor allem durch ihre Rolle in der Serie «90210» bekannt wurde. Und schiebt hinterher: «Tommy ist der Beste.»

Die Trennung läuft «sehr friedlich» ab, bestätigt auch Erin Foster (42). Wie ihre Schwester ist sie Schauspielerin und mit ihr gemeinsam in der Sendung zu Gast. Sie gerät von Haas regelrecht ins Schwärmen. «Er ist grossartig, ein wunderbarer Vater», sagt sie. «Er gehört für immer zu unserer Familie.»

Während seiner Karriere triumphierte Haas bei 15 Turnieren und gewann 2000 Olympia-Silber im Einzel, nachdem er im Halbfinal Roger Federer (43) bezwungen hatte. Seine beste Klassierung in der Tennis-Weltrangliste erreichte er 2002 mit Platz 2. Seine letzte Partie bestritt er im Sommer 2017. Seit seinem Rücktritt ist Haas unter anderem Direktor des Masters-1000-Turniers in Indian Wells (USA).