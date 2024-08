Stellt US-Open-Bestwert auf Djokovic startet Mission Titelverteidigung souverän

Im letzten Jahr hat Novak Djokovic die US Open gewonnen. Nun strebt er in New York die erfolgreiche Titelverteidigung an. Zum Auftakt gibt er sich keine Blösse und zieht ohne Probleme in die 2. Runde ein. Auch die Vorjahressiegerin bei den Frauen startet souverän.