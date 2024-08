Viktorija Golubic muss weiterhin auf ihren ersten Erfolg an den US Open warten. In ihrem Erstrundenspiel gegen die Spanierin Paula Badosa bleibt sie chancenlos.

Golubic bleibt am US Open glücklos

1/4 Weiterhin kein Glück an den US Open: Viktorijia Golubic wartet weiterhin auf ihren ersten Sieg in New York.

Viktorija Golubic (WTA 73) gelingt auch bei der siebten Teilnahme am US Open kein Sieg. Die 31-jährige Zürcherin unterliegt der Spanierin Paula Badosa in 69 Minuten 0:6, 3:6.

Am Australian Open hat Golubic Anfang dieses Jahres zum ersten Mal eine Runde im Hauptfeld überstanden, in New York misslingt ihr diese Premiere deutlich. Gegen die in New York geborene Badosa gewinnt sie ihr erstes Game erst nach einer halben Stunde zum 1:0 im zweiten Satz und bringt den Service zum 3:5 ein erstes und einziges Mal durch.

Golubic auf Formsuche

Badosa ist nach einem durch Verletzungen geprägten letzten Jahr wieder auf dem Weg an die erweiterte Spitze. Seit Anfang Monat hat die 26-jährige frühere Weltnummer 2 das 500er-Turnier in Washington DC gewonnen und ist beim WTA-1000-Event in Cincinnati im Halbfinal gestanden. Trotzdem wäre für Golubic im zweiten Satz etwas möglich gewesen, weil die Schweizerin Kampfgeist beweist und Badosa bei eigenem Service schwächelt.

Aber bei Golubic läuft es trotz allen Bemühungen seit einigen Wochen nicht rund. Seit dem Sieg in der Startrunde vom French Open gegen die tschechische Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova hat sie nur noch einen Match auf der WTA Tour gewonnen.